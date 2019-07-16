https://static.news.ru/photo/7e444e06-a841-11e9-9b17-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Сбербанк, АТБ и Россельхозбанк дадут отсрочки по кредитным выплатам бизнесу, пострадавшему от паводка в Иркутской области.

Уточняется, что Сбербанк проведёт реструктуризацию кредитов с отсрочкой основного долга и процентов на год, АТБ даст отсрочку на месяц с возможным продлением, Россельхоз предоставит возможность переноса платежей, сообщает « Интерфакс ».

Как писал News.ru ранее, более 36,8 тыс. человек, пострадавших от паводка в Иркутской области, получили единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщает правительство региона на официальном сайте.