https://static.news.ru/photo/9fc903ee-a758-11e9-85fe-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Evgenii Shabanov/Russian Look

Банк «Россия» и ВТБ стали совладельцами компании «Морской порт Геленджик».

Компания «Галеон» принадлежащая банку «Россия», получила 31% долей, ВТБ — 20%. Компания «Геленджиский морской порт» владеет 49% долей. До этого 51% был за «ТРК Инвест», передаёт « Коммерсант ».

Власти Краснодарского края и «Морской порт Геленджик» подписали весной 2018 года соглашение о строительстве береговой структуры и многофункционального рекреационного комплекса в порту, объём инвестиций в проект составляет около 12,5 млрд рублей.

Как писал News.ru ранее, глава МИД РФ Сергей Лавров 16 июля проведёт переговоры с министром иностранных дел и внешней торговли Ямайки Каминой Джонсон Смит. Одной из тем обсуждения станет туризм.