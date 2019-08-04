https://static.news.ru/photo/e02fd31a-b72d-11e9-844e-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Cliff/ZUMAPRESS.com /Global Look Press

Британский банк HSBC объявил об отставке генерального директора Джона Флинта. Причина не называется, известно лишь, что финансист покинул пост «по взаимной договорённости с советом директоров».

Нового руководителя для кредитной организации будут искать среди «внутренних и внешних кандидатов». Пока во главе HSBC временно поставлен руководитель подразделения Global Commercial Banking Ноэль Куинн, сообщается на сайте банка.

Ранее News.ru сообщал, что после вступления в должность нового премьера Великобритании Бориса Джонсона в отставку один за другим стали уходить люди его предшественницы Терезы Мэй. Своё решение уже подтвердили министры финансов Филип Хаммонд, юстиции Дэвид Гок, обороны Пенни Мордонт, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.