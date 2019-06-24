https://static.news.ru/photo/a6ce4dc0-9623-11e9-ad84-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китайская торговая площадка AliExpress начинает подключать российских поставщиков. По модели маркетплейса к ней смогут подключиться малый и средний бизнес, в том числе индивидуальные предприниматели.

Россиянам поначалу разрешат торговать только на внутреннем рынке. Выход на международный рынок состоится спустя какое-то время. Требования к поставщикам товаров из России будут минимальны, без ограничений по обороту, сервису или доставке, сообщает « Коммерсант ».

У поставщиков будет возможность выбора — в каких субъектах РФ реализовывать продукцию, а также доставлять её самостоятельно или используя возможности AliExpress.

Это особенно полезно небольшим бизнесам в регионах — для них охват всей России на начальном этапе слишком затратен, но хорошие продажи помогут масштабируемости в будущем,— цитирует издание гендиректора AliExpress в России Лю Вэй.

По мнению участников рынка, подключение российских поставщиков позволит AliExpress укрепить свои позиции.

Ранее News.ru сообщал, что AliExpress решила ускорить доставку товаров дешевле 150 рублей. Компания намерена их поставлять самолётами, поскольку полагает, что это позволит сократить сроки доставки в города-миллионники до двух недель. Новая схема заработает в июне. Гендиректор AliExpress в России Лю Вэй пообещал, что новый маршрут не отразится на конечной стоимости товара.