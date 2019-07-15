https://static.news.ru/photo/13166f06-a6d9-11e9-a058-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Компания MLU B.V. («Яндекс.Такси») подписала соглашение о приобретении программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везёт». Сумма инвестиций в течение трёх лет в регионах РФ составит около восьми миллиардов рублей.

Около половины средств направят на внедрение в службу такси технологий, повышающий уровень безопасности перевозок пассажиров. Ещё почти четыре миллиарда потратят на поддержку местных таксопарков и водителей.

Для пользователей «Везёт» всё останется привычным: они по-прежнему смогут вызвать машину как через приложения Rutaxi и «Везёт», так и по телефону. «Везёт» и «Яндекс.Такси» продолжат расширять существующие центры обучения водителей и открывать новые, — говорится в сообщении на официальном сайте компании «Яндекс».

Участники переговоров рассчитывают, что сделку закроют до конца 2019 года. С её условиями согласились наблюдательный совет «Яндекс.Такси» и совет директоров Yandex N.V. и «Везёт». Договор также должна одобрить Федеральная антимонопольная служба России.

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