https://static.news.ru/photo/322ebff4-9a6f-11e9-bf2f-fa163e074e61_1024.jpg Валентин Юмашев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Совет директоров Акционерной финансовой корпорации «Система» остался в прежнем составе. Такое решение акционеры приняли на годовом собрании. В него входит и бывший президент Армении Роберт Кочарян, находящийся в настоящее время под арестом.

Мы посчитали включить его в новый состав совета директоров, тем более, он дал согласие в тот промежуток, когда был на свободе, потому что считаем, что это правильно, — цитирует РИА Новости владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

Как писал News.ru, экс-советник президента России Валентин Юмашев и зампред совета директоров АФК «Система» Феликс Евтушенков вошли в список кандидатов в новый состав совета директоров МТС. Кроме того, третьей кандидатурой предлагается назначить директора Polyus Gold International Limited Антониу Теодосиу.