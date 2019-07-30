https://static.news.ru/photo/af795a82-b388-11e9-83ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sonali Pal Chaudhury/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Житель индийского штата Уттар-Прадеш по имени Радж Кумар загрыз укусившую его змею. От полученных ран та погибла.

Инцидент произошёл, когда мужчина отдыхал дома, употребляя алкоголь. Неядовитый уж заполз в дом, но встреча с человеком оказалась для него роковой. Почувствовав укус, нетрезвый к тому моменту оппонент схватил обидчика, тоже стал кусать и практически разорвал зубами, пишет New York Post .

Однако Кумару всё-таки понадобилась помощь медиков. После произошедшего его состояние резко ухудшилось. Правда, не из-за ужа. Точную причину медики не сообщают, хотя и называют произошедшее странным событием. По их словам, вместе с укушенным пациентом в больницу впервые доставили труп растерзанной им змеи.

Ранее News.ru опросил специалистов, которые дали советы, что делать при укусе змеи. Однако мнения экспертов оказались разными.