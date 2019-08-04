https://static.news.ru/photo/795d822e-b6b3-11e9-a1d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lars Nicolaysen/dpa/Global Look Press

Землетрясение на юго-востоке Японии не привело к сбоям в работе аварийной атомной электростанции «Фукусима-1».

В результате подземных толчков пострадал один человек. Сбои в функционировании АЭС «Фукусима-1» и АЭС «Фукусима-2» не зафиксированы. На непродолжительное время было прекращено движение поездов между Токио и городом Сендай, сообщает агентство « Киодо ».

Ранее News.ru писал, что землетрясение магнитудой 6,2 произошло 4 августа на юго-востоке азиатской страны. Очаг стихии залегал на глубине 50 км. Толчки силой до пяти баллов ощущались в префектурах Мияги и Фукусима. В столице — до трёх баллов.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, следствием которого стало цунами. Стихия обрушилась на АЭС «Фукусима-1», что привело к крупнейшей техногенной аварии подобного типа с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. На азиатской станции расплавилась активная зона реактора сразу на трёх энергоблоках.

По информации Национального полицейского агентства, в результате стихийного бедствия в 2011 году погибли свыше 15 тысяч человек и более двух тысяч до сих пор числятся пропавшими без вести.