Южнокорейские власти полагают, что КНДР 2 августа, вероятно, осуществила запуск новых баллистических ракет малой дальности.
Администрация Южной Кореи совместно с партнёрами из США провела анализ запуска ракет 2 августа и пришла к выводу, что он имел те же характеристики, что и запуск 31 июля. Велика вероятность, что это были баллистические ракеты малой дальности, передаёт
Как писал News.ru ранее, военная разведка Соединённых Штатов зафиксировала ещё один пуск ракет со стороны Северной Кореи. Информацию об этом сообщили Reuters анонимные источники, знакомые с ситуацией.