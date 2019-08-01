https://static.news.ru/photo/2f090b76-b4ce-11e9-ac62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua

Южнокорейские власти полагают, что КНДР 2 августа, вероятно, осуществила запуск новых баллистических ракет малой дальности.

Администрация Южной Кореи совместно с партнёрами из США провела анализ запуска ракет 2 августа и пришла к выводу, что он имел те же характеристики, что и запуск 31 июля. Велика вероятность, что это были баллистические ракеты малой дальности, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, военная разведка Соединённых Штатов зафиксировала ещё один пуск ракет со стороны Северной Кореи. Информацию об этом сообщили Reuters анонимные источники, знакомые с ситуацией.