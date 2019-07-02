https://static.news.ru/photo/ce84d8a4-9c8e-11e9-9f04-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Японское правительство считает, что Южная Корея нанесла серьёзный ущерб двусторонним отношениям, что побудило Токио усилить контроль за экспортом ряда товаров, заявил генсекретарь кабмина страны Ёсихидэ Суга.

Стало затруднительно продолжать такие двусторонние торговые отношения, которые должны быть основаны на доверии, — отметил он.

По его словам, санкции были введены из соображений безопасности, так как продукция, ставшая объектом ограничений, может быть использована в военных целях.

Суга подчеркнул, что данное решение Японии не противоречит правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

Во время другой пресс-конференции японский министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко отметил, что санкции в отношении Южной Кореи могут оказать негативное влияние на работу компаний, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее резидент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что надеется полномасштабно продвигать трёхсторонние проекты с участием КНДР, когда с Пхеньяна снимут санкции.