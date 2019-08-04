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Михаил Щипанов
Взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле. Инцидент произошёл в районе Таймани.
Информацию о происшествии подтвердили в Министерстве внутренних дел страны. Однако власти пока не сообщили никаких подробностей, передаёт Ariana News.
نن مازدیګر مهال د #کابل په څلورمه امنیتي حوزه کې د #تایمني په پېنځم سړک کې #چاودنه شوې. کورنیو چارو وزارت د چاودنې پخلی کړی خو وايي چې تر اوسه د چاودنې بڼه څرګنده شوې نده او د مرګ وژوبلې په اړه هم تر اوسه معلومات نشته. #Kabul #Afghanistan #Taimaniproject pic.twitter.com/WbZs8A6MKQ— Ariana News (@ArianaNews_) August 4, 2019
نن مازدیګر مهال د #کابل په څلورمه امنیتي حوزه کې د #تایمني په پېنځم سړک کې #چاودنه شوې. کورنیو چارو وزارت د چاودنې پخلی کړی خو وايي چې تر اوسه د چاودنې بڼه څرګنده شوې نده او د مرګ وژوبلې په اړه هم تر اوسه معلومات نشته. #Kabul #Afghanistan #Taimaniproject pic.twitter.com/WbZs8A6MKQ
Ранее News.ru писал, что три человека получили ранения в результате взрыва в сирийском городе Эль-Хасаке. По предварительным данным, неизвестные заминировали мотоцикл и оставили его в квартале западная Нашва.
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Землетрясение на юго-востоке Японии не привело к сбоям в работе аварийной атомной электростанции «Фукусима-1».
В результате подземных толчков пострадал один человек. Сбои в функционировании АЭС «Фукусима-1» и АЭС «Фукусима-2» не зафиксированы. На непродолжительное время было прекращено движение поездов между Токио и городом Сендай, сообщает...
Взрыв прогремел в одном из районов Кабула