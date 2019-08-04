Взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле. Инцидент произошёл в районе Таймани.

Информацию о происшествии подтвердили в Министерстве внутренних дел страны. Однако власти пока не сообщили никаких подробностей, передаёт Ariana News.

Ранее News.ru писал, что три человека получили ранения в результате взрыва в сирийском городе Эль-Хасаке. По предварительным данным, неизвестные заминировали мотоцикл и оставили его в квартале западная Нашва.

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