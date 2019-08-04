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Взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле. Инцидент произошёл в районе Таймани.

Информацию о происшествии подтвердили в Министерстве внутренних дел страны. Однако власти пока не сообщили никаких подробностей, передаёт Ariana News.

نن مازدیګر مهال د #کابل په څلورمه امنیتي حوزه کې د #تایمني په پېنځم سړک کې #چاودنه شوې. کورنیو چارو وزارت د چاودنې پخلی کړی خو وايي چې تر اوسه د چاودنې بڼه څرګنده شوې نده او د مرګ وژوبلې په اړه هم تر اوسه معلومات نشته. #Kabul #Afghanistan #Taimaniproject pic.twitter.com/WbZs8A6MKQ — Ariana News (@ArianaNews_) August 4, 2019

Ранее News.ru писал, что три человека получили ранения в результате взрыва в сирийском городе Эль-Хасаке. По предварительным данным, неизвестные заминировали мотоцикл и оставили его в квартале западная Нашва.