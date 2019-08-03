https://static.news.ru/photo/a5f68b3e-b689-11e9-96ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rahatullah Alizadah/Global Look Press

Министерство внутренних дел Афганистана сообщило о гибели шести членов движения «Талибан» (запрещено в РФ). Среди ликвидированных боевиков — заместитель губернатора провинции Панджшер Абдул Ахад, известный как Зульфикар.

Ахад и пятеро его подчинённых были уничтожены в результате полицейской операции в Наджрабском районе провинции Каписа. Вместе с ним погиб глава военного комитета «Талибана».

Кроме того, афганским силовикам удалось захватить вооружение, включая гранаты, ракеты и другие боеприпасы, а также уничтожить несколько автомобилей боевиков, передаёт Ariana News .

Ранее News.ru писал, что Соединённые Штаты при помощи договора с «Талибаном» хотят установить мир. Об этом заявил специальный представитель Вашингтона по Афганистану Залмай Халилзад.