Министерство внутренних дел Афганистана сообщило о гибели шести членов движения «Талибан» (запрещено в РФ). Среди ликвидированных боевиков — заместитель губернатора провинции Панджшер Абдул Ахад, известный как Зульфикар.
Ахад и пятеро его подчинённых были уничтожены в результате полицейской операции в Наджрабском районе провинции Каписа. Вместе с ним погиб глава военного комитета «Талибана».
Кроме того, афганским силовикам удалось захватить вооружение, включая гранаты, ракеты и другие боеприпасы, а также уничтожить несколько автомобилей боевиков, передаёт
Ранее News.ru писал, что Соединённые Штаты при помощи договора с «Талибаном» хотят установить мир. Об этом заявил специальный представитель Вашингтона по Афганистану Залмай Халилзад.