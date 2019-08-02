https://static.news.ru/photo/7bcfdf3c-b511-11e9-9524-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sascha Steinach/www.imago-images.de/Global Look Press

Доцент кафедры цивилизационного развития Востока Высшей школы экономики Михаил Карпов считает, что Китай, не соглашаясь с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), по факту всё равно будет стараться поддерживать с Америкой нормальные отношения.

Мне кажется, что китайцы сейчас готовы говорить чисто вербально, не на деле. Они готовы критиковать Штаты по любому вопросу. Но на деле они всё равно будут сохранять нормальные отношения со Штатами, — пояснил News.ru востоковед.

По его словам, в данное время власти Китая опасаются увеличения ядерного потенциала Индии и видят в этом глобальное изменение баланса не в свою пользу.

Как сообщал News.ru, Китай осудил выход США из ДРСМД. В МИДе азиатской страны считают, что выход Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа подорвёт стратегический баланс в мире.