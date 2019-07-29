https://static.news.ru/photo/bd59f3a8-b1ff-11e9-9dba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Geovien So/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пекин полностью поддерживает главу администрации Гонконга Кэрри Лама, несмотря на продолжающиеся протесты, которые подрывают стабильность в регионе. Об этом заявил представитель канцелярии Госсовета КНР по делам специальных административных районов Ян Гуан.

Центральное правительство твердо поддерживает Кэрри Лам, управляющую администрацией Гонконга в соответствии с законом, твердо поддерживает полицию, которая строго следит за верховенством закона, — цитирует политика РБК .

Ян Гуан Он призвал жителей Гонконга не участвовать в насильственных действиях, которых не допустит «ни одно цивилизованное правовое государство».

Насильственные акции протеста, по словам представителя Пекина, подрывают процветание и стабильность Гонконга.

Как писал News.ru, ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Сюй Луин заявила, что беспорядки оказывают негативное влияние на экономику и финансовый сектор.

До этого полицейские в Гонконге применили против участников антиправительственного митинга слезоточивый газ.