Пекин полностью поддерживает главу администрации Гонконга Кэрри Лама, несмотря на продолжающиеся протесты, которые подрывают стабильность в регионе. Об этом заявил представитель канцелярии Госсовета КНР по делам специальных административных районов Ян Гуан.
Центральное правительство твердо поддерживает Кэрри Лам, управляющую администрацией Гонконга в соответствии с законом, твердо поддерживает полицию, которая строго следит за верховенством закона, — цитирует политика РБК.
Ян Гуан Он призвал жителей Гонконга не участвовать в насильственных действиях, которых не допустит «ни одно цивилизованное правовое государство».
Насильственные акции протеста, по словам представителя Пекина, подрывают процветание и стабильность Гонконга.