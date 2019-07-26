Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев продолжает либерализацию законодательства страны. После значительного расширения прав узбекских заключённых, глава государства взялся за пересмотр законодательства о религии — до нынешнего момента достаточно жёсткого и направленного, в первую очередь, на борьбу с религиозным экстремизмом. Для проработки реформы Мирзиёев обратился к западным экспертам, что обеспокоило некоторых наблюдателей, ведь Узбекистан — член СНГ, а значит, от обеспечения безопасности на его территории зависят и другие страны, включая, конечно, Россию.

Новый закон о религии призван заменить собой закон «О свободе совести и религиозных организациях», принятый ещё в 1991 году. Правки в него последний раз вносились в 1998-м, на фоне расцвета в Узбекистане разнообразных экстремистских организаций религиозного толка. Однако после смерти президента Ислама Каримова власти начали смягчать политику в этой сфере. Так, по данным МИД Узбекистана, за последние три года более 20 тысяч человек, осуждённых по религиозным мотивам, были помилованы и исключены из так называемых «чёрных списков». Что касается нового законопроекта, который должен увенчать эти процессы, то он уже подготовлен. Но до его принятия в Ташкенте решили проконсультироваться с западными партнёрами.

В ближайшее время законопроект будет передан в офис американского посла по особым поручениям по вопросам религиозной свободы Сэма Браунбэка, Хельсинкскую комиссию США, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и специальному докладчику ООН по вопросу о свободе религий и убеждений Ахмеду Шахиду для проведения международной экспертной оценки, — говорится в заявлении узбекского МИД.

Подобный шаг вызывал у некоторых наблюдателей опасения — в связи с тем, что для консультаций Мирзиёев выбрал Запад, а не, например, своих партнёров по ШОС, безопасность которых подчас напрямую зависит от стабильности в Узбекистане. В то же время, отметил в беседе с News.ru член экспертного совета Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной думы России Бахром Исмаилов, Ташкент наверняка учтёт как оценку западных партнёров, так и постсоветский опыт.

Существует система безопасности на территории СНГ, двадцать лет выстраиваемая на координации действий правоохранительных служб стран-членов Содружества. Силовые структуры России, Узбекистана и Казахстана активно сотрудничают в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в том числе, религиозным. Поэтому было бы важно использовать уже существующие наработки и колоссальный объём проведённой работы: имеется своя агентурная сеть, контртеррористическая методология и правоприменительная практика. Не думаю, что руководство Узбекистана ставит перед собой задачу разрушить эту систему и заменить её новой. Бахром Исмаилов член экспертного совета Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной думы РФ

Цель узбекских властей, по мнению эксперта, привнести новые элементы в борьбу с терроризмом, например, по таким аспектам, как информационная безопасность, кибербезопасность. Запад располагает большим опытом в этих сферах, в то время как Россия преуспела, например, в агентурной работе и т.д. И, конечно, идеальным вариантом видится совмещение этих наработок. По мнению Бахрома Исмаилова, работа Мирзиёева с западными специалистами наверняка будет поддержана и Москвой, поскольку Узбекистан на сегодня рассматривается, в первую очередь, как южный рубеж безопасности российских границ.

Неудачи в борьбе с экстремизмом на узбекской территории сразу же приведут к провалам и в России, — подчёркивает эксперт. — Между двумя государствами установлен безвизовый режим, около двух миллионов граждан Узбекистана ежегодно официально пересекают границу (а неофициально — ещё больше). Для России стратегически важна безопасность на юге, и, уверен, Ташкент тесно сотрудничает с силовиками стран-членов СНГ, подписавших соглашения по борьбе с религиозным экстремизмом.

Конечно же, не стоит забывать и о том, что взаимодействие с Западом — по любым вопросам, — даже в имиджевом плане крайне важно для Мирзиёева. Провозгласив масштабное реформирование и «очеловечивание» сложившейся при Каримове системы, новый президент пока что держит слово. Помимо изменений в религиозном законодательстве, власти Узбекистана готовят, например, и принятие нового Уголовного кодекса, в котором, как ожидается, некоторые статьи будут декриминализированы.