Новая антиправительственная акция в центре Гонконга, согласованная с властями, собрала десятки тысяч человек.
Планировалось, что шествие начнётся от парка «Виктория» и закончится у Верховного суда в районе Адмиралти, где сосредоточены основные административные здания. Но полицейские из соображений безопасности потребовали сократить маршрут. Не исключено, что часть наиболее активных участников акции всё-таки попытается прорваться к той части Гонконга, где расположены правительственные корпуса, сообщает
Это не первая антиправительственная акция в городе. Как ранее сообщал News.ru, почти 30 человек пострадали в результате столкновений между протестующими и полицией в пригороде Гонконга Шатин. Изначально демонстрация протекала мирно. Однако в какой-то момент часть протестующих попыталась перекрыть несколько улиц. Полиция начала теснить протестующих, что и привело к потасовкам. Участники акции бросали в стражей порядка бутылки и другие предметы, а силовики применяли резиновые дубинки и баллончики с перцовым газом.
Поводом для акции протеста послужил законопроект, предусматривающий механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР. Организаторы демонстрации полагают, что под его действие могут попасть и правозащитники.