https://static.news.ru/photo/5c7f835e-ab9c-11e9-849e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Lyu Xiaowei/Xinhua/Global Look Press

Новая антиправительственная акция в центре Гонконга, согласованная с властями, собрала десятки тысяч человек.

Планировалось, что шествие начнётся от парка «Виктория» и закончится у Верховного суда в районе Адмиралти, где сосредоточены основные административные здания. Но полицейские из соображений безопасности потребовали сократить маршрут. Не исключено, что часть наиболее активных участников акции всё-таки попытается прорваться к той части Гонконга, где расположены правительственные корпуса, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал.

Это не первая антиправительственная акция в городе. Как ранее сообщал News.ru, почти 30 человек пострадали в результате столкновений между протестующими и полицией в пригороде Гонконга Шатин. Изначально демонстрация протекала мирно. Однако в какой-то момент часть протестующих попыталась перекрыть несколько улиц. Полиция начала теснить протестующих, что и привело к потасовкам. Участники акции бросали в стражей порядка бутылки и другие предметы, а силовики применяли резиновые дубинки и баллончики с перцовым газом.

Поводом для акции протеста послужил законопроект, предусматривающий механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР. Организаторы демонстрации полагают, что под его действие могут попасть и правозащитники.