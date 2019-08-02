https://static.news.ru/photo/5f71b25c-b548-11e9-b1af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liau Chung-ren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тысячи государственных служащих Гонконга 2 августа вышли на улицы специального административного района, присоединившись к протестам против приостановленного проекта закона об экстрадиции.

Полиция сообщает, что в акции, которая завершилась примерно в 16:00 по московскому времени, приняли участие около 13 тысяч человек, а организаторы заявляют о 40 тысячах демонстрантов. В числе митингующих — много государственных служащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RTHK.

Акции протеста против внесения в закон об экстрадиции изменений проходят в Гонконге с июня. Как писал News.ru, глава канцелярии Центрального народного правительства Китая Ван Чжиминь заявлял, что власти решительно осуждают радикальные действия митингующих.

По словам официального представителя канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Сюй Луин, беспорядки оказывают негативное влияние на экономику и финансовый сектор.