Тысячи домов остались без электроэнергии в индонезийской столице Джакарте и провинциях Западная Ява и Бантен из-за ошибки в работе газовых турбин на электростанциях.
Отключение произошло 4 августа около полудня (08:00 по московскому времени). Для восстановления электроснабжения специалистам потребуется от трёх до пяти часов, сообщает агентство «
Ранее News.ru писал, что более 100 тысяч жителей Чечни остались без электричества из-за неблагоприятных погодных условий. Массовые аварийные отключения начали происходить из-за дождя и ветра, порывы которого достигают 25 м/с.