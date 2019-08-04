Фото: Andrew Gal/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тысячи домов остались без электроэнергии в индонезийской столице Джакарте и провинциях Западная Ява и Бантен из-за ошибки в работе газовых турбин на электростанциях.

Отключение произошло 4 августа около полудня (08:00 по московскому времени). Для восстановления электроснабжения специалистам потребуется от трёх до пяти часов, сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на представителя государственной электроэнергетической компании PLN.

Ранее News.ru писал, что более 100 тысяч жителей Чечни остались без электричества из-за неблагоприятных погодных условий. Массовые аварийные отключения начали происходить из-за дождя и ветра, порывы которого достигают 25 м/с.

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