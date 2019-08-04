https://static.news.ru/photo/1607db54-b6ac-11e9-995d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Gal/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тысячи домов остались без электроэнергии в индонезийской столице Джакарте и провинциях Западная Ява и Бантен из-за ошибки в работе газовых турбин на электростанциях.

Отключение произошло 4 августа около полудня (08:00 по московскому времени). Для восстановления электроснабжения специалистам потребуется от трёх до пяти часов, сообщает агентство « Рейтер » со ссылкой на представителя государственной электроэнергетической компании PLN.

Ранее News.ru писал, что более 100 тысяч жителей Чечни остались без электричества из-за неблагоприятных погодных условий. Массовые аварийные отключения начали происходить из-за дождя и ветра, порывы которого достигают 25 м/с.