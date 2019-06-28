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В этом году Таиланд может ввести принудительную страховку от несчастных случаев для иностранных туристов.

Как сообщает Bangkok Post, страховка, покрывающая смерть или лечение туриста, пострадавшего в результате несчастного случая, будет оплачиваться при въезде в страну. По словам генсекретаря национальной комиссии по страхованию Таиланда Суттхипхона Тхавичайкана, страховой полис на одного человека будет стоить 20 таиландских батов (около $0,7).

Отмечается, что страховой полис покроет около $32 тысяч в случае смерти и $16 тысяч в случае ранения в результате несчастного случая. В настоящее время заканчивается разработка соответствующего законопроекта, который затем будет внесён на рассмотрение кабмина.

Тхавичайкан отметил, что необходимость принудительной страховки назрела, так как количество туристов, посещающих Таиланд в этом году, превысит 40 млн человек, сообщает РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее российский турист Владимир Антонов, приехавший на отдых в Таиланд с супругой, утонул в провинции Трат. Его тело было обнаружено в 300 м от берега.