https://static.news.ru/photo/04ae16f2-8f5b-11e9-8df9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Saeed Qaq/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Страны-участницы саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе считают, что статус-кво Иерусалима должен быть сохранён.

Главы государств выразили обеспокоенность финансовым положением Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), призвав остальной мир увеличить взносы. При обсуждении права палестинцев на создание независимого суверенного государства в границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме страны выразили приверженность ему.

Согласно принятой декларации, главы правительств и государств высказались категорически против односторонних действий, которые могут привести к «изменению статуса-кво священного города Иерусалим». Израиль отказался поддержать её пункты, касающиеся этого вопроса.

Израиль выступил против параграфов 17, 18 и 19, — говорится в примечании к принятому документу.

Ранее News.ru писал о том, что ситуацию в Сирии могут стабилизировать скорейшие политические преобразования, заявил президент России Владимир Путин на саммите СВМДА.