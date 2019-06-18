Подземные толчки магнитудой 6,8 зафиксированы сейсмологами на севере Японии. Об этом сообщает метеослужба страны.
Эпицентр стихии находился у берегов префектуры Ямагата, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, передаёт
В наибольшей степени подземные толчки чувствовались в префектуре Ниигата.
Объявлена угроза цунами высотой до одного метра.
— InfoEmergencias (@InfoEmerg)
#Japón: Imágenes del fuerte terremoto de 6.8 ofrecidas por la televisión @nhk_news pic.twitter.com/nvT0AE5x5k 18 июня 2019 г.
Как писал News.ru, вечером 17 июня подземные толчки магнитудой 1,3, вероятно, вызванные взрывом, зафиксированы на граничащей с КНДР территории китайской провинции Цзилинь.