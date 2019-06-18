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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего визита в Северную Корею проведёт переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщил глава отдела международных связей ЦК КПК Сун Тао.

Этот визит станет первым за 14 лет официальным визитом партийного и государственного лидера Китая в Северную Корею, — отметил он. По его словам, поездка приурочена к 70-й годовщине с момента...