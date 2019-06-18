Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подземные толчки магнитудой 6,8 зафиксированы сейсмологами на севере Японии. Об этом сообщает метеослужба страны.

Эпицентр стихии находился у берегов префектуры Ямагата, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, передаёт РИА Новости.

В наибольшей степени подземные толчки чувствовались в префектуре Ниигата.

Объявлена угроза цунами высотой до одного метра.

Как писал News.ru, вечером 17 июня подземные толчки магнитудой 1,3, вероятно, вызванные взрывом, зафиксированы на граничащей с КНДР территории китайской провинции Цзилинь.

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