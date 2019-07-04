Сросшиеся животами и грудными клетками сиамские близняшки, предположительно, с одним на двоих сердцем родились в индийском штате Одиша. У девочек одинаковые артериальное давление и пульс.
Для ухода за ними в институте педиатрии Sardar Vallabhbhai Patel создана специальная группа из семи медиков, пишет
Как заявил доктор Сарой Кумар Сатпатия, младенцы нуждаются в кислороде, их пока невозможно перемещать. В связи с этим все необходимые процедуры будут проведены в соответствии с решениями команды медиков.
При рождении близняшки весили около 4,3 кг.
Как писал News.ru, в ноябре 2018 года семимесячная девочка из Индии перенесла операцию по удалению сиамского близнеца-паразита. Медицинская процедура, которую провели в больнице города Тура, заняла два часа.