https://static.news.ru/photo/afffac52-9189-11e9-aa60-fa163e074e61_1024.jpg Председатель КНР Си Цзиньпин Фото: Xinhua/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе своего визита в Северную Корею проведёт переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщил глава отдела международных связей ЦК КПК Сун Тао.

Этот визит станет первым за 14 лет официальным визитом партийного и государственного лидера Китая в Северную Корею, — отметил он.

По его словам, поездка приурочена к 70-й годовщине с момента установления дипломатических отношений между КНР и КНДР и имеет большое значение для двух стран.

Во время встречи Си Цзиньпин и Ким Чен Ын планируют подвести итоги развития двусторонних отношений, обменяться мнениями по поводу их развития и наметить их ключевое направление.

Помимо этого, стороны обсудят ситуацию на Корейском полуострове и процесс политического урегулирования, передаёт « Политика сегодня ».

Ранее News.ru писал, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон наградил высшим государственным орденом страны — «Зарринточ» I степени — главу КНР Си Цзиньпина.