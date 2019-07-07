https://static.news.ru/photo/a17e1e16-a0d9-11e9-ac94-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jon Olav Nesvold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Береговая охрана города Тонхэ (Южная Корея) арестовала россиянина, подозреваемого в употреблении наркотиков и дебоше на борту международного судна, следовавшего из Владивостока в азиатскую страну.

По данным силовиков республики, инцидент произошёл 4 июля 2019 года. 46-летний гражданин РФ ворвался в каюту, где находилась пара из Японии. Его пытался успокоить стюард, однако мужчина начал избивать члена экипажа. Через некоторое время разгорячённого гражданина удалось скрутить, пишет « Российская газета ».

По словам очевидцев, у россиянина были увеличены зрачки, вёл он себя не совсем адекватно. Свидетели и стражи порядка предположили, что фигурант находился под воздействием запрещённых веществ. Проведённые тесты подтвердили наличие в его организме наркотиков.

В СБО Республики Корея заявили, что они намерены требовать самого жёсткого наказания для дебошира «в целях обеспечения безопасности на международных судах».

Ранее News.ru сообщал, что граждан РФ, задержанных в аэропорту Канкуна (Мексика), высылают из страны. Представители миграционной службы североамериканской страны считают, что паспорта задержанных могут быть поддельными. Четверо туристов с российскими документами приехали из Узбекистана, троим запрещено посещать страну, а ещё у троих профиль не соответствует туристическому.