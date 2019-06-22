https://static.news.ru/photo/ce0d17b8-94b6-11e9-acb2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Власти Шри-Ланки в очередной раз продлили режим чрезвычайного положения, который был введён в стране после терактов в конце апреля.

Соответствующий документ президент Майтрипала Сирисена подписал 22 июня. Режим будет действовать ещё в течение месяца, сообщает интернет-издание Ada Derana .

Некоторое время назад глава островного государства заявлял, что он продлеваться не будет, поскольку безопасность в стране после терактов восстановлена на 99%.

Ранее News.ru писал о то, что ланкийская полиция задержала 89 подозреваемых в причастности к серии взрывов, прогремевших во время празднования католической Пасхи. Кроме того, силовики обнаружили тренировочный лагерь боевиков, в котором, как предполагается, могли проходить подготовку исполнители терактов.