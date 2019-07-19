https://static.news.ru/photo/b044a584-ab95-11e9-8975-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Du Xiaoyi/Global Look Press

Свыше 17 млн жителей Японии досрочно проголосовали на выборах в Палату советников (верхнюю палату парламента страны), которые проходят 21 июля.

Показатель стал рекордным за всю историю организации подобных процедур. По сравнению с 2016 годом, когда в последний раз определялся состав палаты, эта цифра увеличилась на 1,08 млн человек, пишет ТАСС .

Кандидаты борются за 124 из 245 мест. По данным социологических исследований, правящая в Японии Либерально-демократическая партия во главе с премьер-министром Синдзо Абэ и её ближайший союзник — партия «Комэйто» — смогут удержать большинство в Палате советников.

Ранее News.ru сообщал, что инициатива США создать специальную международную коалицию по охране стратегически важных морских путей у берегов Персидского залива стала предметом активной дискуссии в Японии. Основные политические силы Страны восходящего солнца спорят о том, необходимо ли отправлять в Ормузский пролив национальные Силы самообороны.