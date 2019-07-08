Полиция Гонконга разогнала митинг против законопроекта об экстрадиции и задержала нескольких его участников.
Уточняется, что демонстрация закончилась у станции «Западный Коулун», но участники не разошлись и проследовали в торговый район Вонкок, где и произошла стычка с полицией. В ходе столкновения пострадали десятки людей, сообщает телерадиостанция
Как писал News.ru ранее, канцелярия по делам Гонконга при Госсовете КНР обнародовала заявление, осуждающее действия протестующих, устроивших погром в здании Законодательного собрания.