Действия США в отношении компании Huawei отражают желание Вашингтона сдержать экономическое развитие Китая, уверен президент России Владимир Путин. По словам политика, это связано с тем, что «Поднебесная» является глобальным конкурентом для Штатов.
Атака на Huawei: откуда она взялась и в чем смысл? Смысл только в одном — сдерживание развития Китая, который стал глобальным конкурентом другой глобальной державы — США, — констатировал Путин.
News.ru ведёт онлайн-трансляцию Прямой линии с Путиным.
Ранее News.ru писал, что российское правительство расширит географию возможного выезда сотрудников МВД за границу, заявил Путин в ходе прямой линии.