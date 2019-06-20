https://static.news.ru/photo/55d34c98-934b-11e9-85c0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Действия США в отношении компании Huawei отражают желание Вашингтона сдержать экономическое развитие Китая, уверен президент России Владимир Путин. По словам политика, это связано с тем, что «Поднебесная» является глобальным конкурентом для Штатов.

Атака на Huawei: откуда она взялась и в чем смысл? Смысл только в одном — сдерживание развития Китая, который стал глобальным конкурентом другой глобальной державы — США, — констатировал Путин.

News.ru ведёт онлайн-трансляцию Прямой линии с Путиным.

Ранее News.ru писал, что российское правительство расширит географию возможного выезда сотрудников МВД за границу, заявил Путин в ходе прямой линии.