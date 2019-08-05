Руководство КНР начало посылать сигналы о подготовке к реализации военного сценария для урегулирования ситуации в протестном Гонконге. Не исключено, что события будут развиваться по аналогии с событиями в Польше 1981 года, когда Москва предоставила своему сателлиту возможность самому применить жёсткие меры.

Начавшиеся ещё в июне массовые протесты в Гонконге приобретают всё более радикальный характер. 5 августа специальный административный район КНР столкнулся с транспортным коллапсом: манифестанты парализовали транспортное сообщение — было отменено около 230 авиарейсов. По предварительным данным принять участие в протестной акции планировали порядка 500 тыс. человек. Местная полиция применила слезоточивый газ по отношению к протестующим, которые закидывали камнями представителей правоохранительных органов. Столкновения полиции и протестующих в Гонконге в целом неоднократно наблюдались за последние недели.

Причиной народных волнений стали готовящиеся поправки к закону об экстрадиции, которые позволяли бы Гонконгу выдавать подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая, с которыми нет соглашения об экстрадиции. Правительство района уже объявило о бессрочной приостановке рассмотрения поправок, однако протестующие продолжают добиваться полной отмены готовящихся изменений.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила журналистам, что транспортный коллапс, вызванный протестующими, может привести к очень опасной ситуации.

Такие масштабные нарушения во имя отдельных политический требований или движение несотрудничества серьёзным образом подорвали закон и порядок в Гонконге, толкая наш район, который мы все любим и который многие из нас помогали строить, на грань очень опасной ситуации, — сказала Лэм.

Подобные заявления могут быть отсылкой к варианту военного подавления протестов в Гонконге. В пользу этого сценария косвенно свидетельствует выложенное Народно-освободительной армией Китая (НОАК) в начале августа видео , на котором шесть тысяч военных участвуют в учениях по подавлению протестов. Кроме того, как пишет газета South China Morning Post, 1 августа командующий гарнизоном НОАК в Гонконге Чэнь Даосян впервые сделал публичное заявление о позиции армии в отношении протестов.

Geovien So/Global Look Press

Мы решительно поддерживаем действия, направленные на обеспечение верховенства права в Гонконге теми, кто любит этот город, и мы решительно настроены на защиту суверенитета, безопасности, стабильности и процветания Гонконга, — сказал Даосян на приёме, посвященном 92-й годовщине образования НОАК.

Агентство Bloomberg не исключает повторения событий 30-летней давности, развернувшихся на главной площади Пекина Тяньаньмэнь. Тогда власти КНР силой подавили многотысячные антиправительственные протесты, выведя на площадь вооружённые армейские подразделения с танками. По итогам событий 4 июня 1989 года официальным данным, 241 человек погиб, около семи тысяч были ранены. Тем не менее, ряд западных экспертов считает реализацию военного сценария маловероятной, поскольку она повлечёт за собой серьёзные репутационные потери на мировой арене, которые могут привести к негативным последствиям для КНР, включая потерю права на проведение Олимпийских игр 2022 года.

Пекин может использовать опыт Москвы для разрешения ситуации в Гонконге, пишет издание The Atlantic. По мнению авторов журнала, ситуация в районе напоминает протесты, возникавшие в европейских странах, оказавшихся под влиянием Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Наиболее вероятным вариантом им представляется развитие событий по «польскому» сценарию 1981 года. Тогда лидер СССР Леонид Брежнев подал сигнал польским властям о готовности помочь с подавлением протеста, однако первоначальные обязанности по урегулированию ситуации внутри страны он возложил на местные власти. В результате в Польше было введено военное положение, а оппозиционные силы во главе с профсоюзом «Солидарность» были зачищены посредством массовых арестов. Улицы и ключевые предприятия Польши были взяты под наблюдение военными.

При этом реализация событий 1989 года в Восточной Германии, которая привела к падению Берлинской стены, представляется авторам издания нереалистичной. Причина, по их мнению, заключается в личной позиции лидера КНР Си Цзиньпина по отношению к бывшему президенту СССР Михаилу Горбачёву. Глава Китая считает его действия неудачной ролевой моделью, поскольку именно при Горбачёве Советский Союз пришёл к своему закату.