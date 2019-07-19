https://static.news.ru/photo/09a537a6-abb9-11e9-b75c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Lyu Xiaowei/Xinhua/Global Look Press

Участники многотысячной акции протеста в Гонконге закидали сырыми яйцами здание канцелярии центрального правительства Китая.

Наряду с этим протестующие залили краской объективы камер видеонаблюдения и изрисовали табличку на фасаде здания. Кроме того, они старались помешать военным, которые вели фотосъёмку происходящего из окон, сообщает издание South China Morning Post .

Акция протеста была согласована с властями, однако её участники отклонились от оговорённого маршрута и прорвались в район Адмиралти, где располагаются правительственные здания. На некоторых улицах они перекрыли автомобильное движение.

Ранее News.ru писал, что МИД РФ порекомендовал россиянам избегать мест массового скопления людей в Гонконге в связи протестами.