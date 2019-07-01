https://static.news.ru/photo/a0f3d02e-9c0d-11e9-8bfe-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Geovien So/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Участники протестных акций в Гонконге полностью взяли под контроль здание местного Законодательного собрания. Протестующие исписали стены граффити с различными лозунгами.

Во избежание столкновений с митингующими спецподразделения полиции практически не препятствовали попыткам протестующих проникнуть в здание. Власти Гонконга объявили «красный» уровень тревоги из-за продолжающихся протестов.

Демонстрации приурочены к годовщине возвращения Великобританией Гонконга Китаю, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что противники законопроекта об экстрадиции, которые вновь организовали протесты в 22-ю годовщину передачи Гонконга Китаю, пытаются прорваться в здание Законодательного собрания города. Несколько десятков протестующих намеревались разбить окна здания с помощью подручных предметов, однако внутри находились сотрудники полиции, которые пресекли эти попытки.