https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Выступающие против законопроекта об экстрадиции жители Гонконга облили сотрудников правоохранительных органов неизвестной жидкостью, в связи с чем 13 офицеров были доставлены в больницы.

Инцидент произошёл примерно в 09:30 (04:30 мск) в 22-ю годовщину передачи района Китаю. В этом году церемонию впервые провели в помещении в связи с протестами, усилением мер безопасности и дождливой погодой.

Во время блокады дороги и попытки прорваться через полицейский кордон, протестующие бросили в полицейских объекты, в которых содержалась неизвестная жидкость, — говорится в сообщении.

В результате некоторые офицеры начали испытывать проблемы с дыханием, а также ощущать кожный зуд.

Отдел по расследованию организованных преступлений уже приступил к рассмотрению обстоятельств произошедшего, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что правительство Великобритании приняло решение продолжить пристально следить за событиями в Гонконге и настаивать на соблюдении Совместной китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга.