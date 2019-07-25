Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов впервые появился на публике после того, как в СМИ были опубликованы сообщения о его смерти.
21 июля текущего года политолог, директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев заявил о смерти Бердымухамедова. По его словам, политик скончался, когда ушёл в отпуск.
В Сети появился ролик, в котором политик с указкой в руках рассматривает инфраструктурные проекты застройки столицы. Кроме того, он поздравил узбекского коллегу Шавката Мирзиёева с днём рождения.
Как писал News.ru, представитель посольства Туркменистана в России прокомментировал сообщения о смерти Бердымухамедова.