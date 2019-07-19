https://static.news.ru/photo/6a784ab6-abc1-11e9-b3a9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что не станет в очередной раз выдвигать свою кандидатуру на пост главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) после завершения срока его полномочий в 2021 году. Таким образом, политик подтвердил, что уйдёт в отставку с должности главы правительства, так как в азиатской стране руководителем кабмина автоматически становится председатель правящей партии.

Я совершенно не планирую идти на четвёртый срок [на посту председателя партии], — цитирует дипломата ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Устав правящей ЛДП разрешает своему лидеру переизбираться не более трёх раз и занимать этот пост максимум девять лет. Синдзо Абэ стал председателем партии в 2012 году. 20 февраля 2019-го он стал вторым по продолжительности непрерывного пребывания в кресле премьер-министра Японии в послевоенный период. В ноябре, скорее всего, он станет абсолютным рекордсменом по этому показателю за всю историю страны.

Ранее News.ru сообщал, что большинство в Палате советников Японии сохранит правящий блок руководителя кабмина Синдзо Абэ, свидетельствуют данные экзитполов. В объединение входят партия «Комэйто» и Либерал-демократы. Кандидаты борются за 124 из 245 мест в нижней палате парламента.