https://static.news.ru/photo/ca4ed814-a87a-11e9-9b2d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: defensie.nl

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил разочарование в ходе расследование гибели самолёта Boeing рейса MH17 над Донбассом. Он подчеркнул, что лайнер определённо был сбит ракетой.

По словам политика, атака была осуществлена умышленно, однако виновный в этом человек до сих пор не найден. Мохамад отметил, что выводы по делу о гибели MH17 основаны на непроверенных предположениях, передают « Вести ».

Ранее News.ru писал, что совместная следственная группа JIT приобрела корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого якобы был сбит малайзийский Boeing над Донбассом. Ценную улику предоставили неизвестные лица из Донецкой народной республики.