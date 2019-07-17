Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил разочарование в ходе расследование гибели самолёта Boeing рейса MH17 над Донбассом. Он подчеркнул, что лайнер определённо был сбит ракетой.
По словам политика, атака была осуществлена умышленно, однако виновный в этом человек до сих пор не найден. Мохамад отметил, что выводы по делу о гибели MH17 основаны на непроверенных предположениях, передают «
Ранее News.ru писал, что совместная следственная группа JIT приобрела корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого якобы был сбит малайзийский Boeing над Донбассом. Ценную улику предоставили неизвестные лица из Донецкой народной республики.