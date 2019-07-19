https://static.news.ru/photo/2576198c-abaa-11e9-803a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Du Xiaoyi/Global Look Press

Большинство в Палате советников Японии сохранит правящий блок премьер-министра страны Синдзо Абэ, свидетельствуют данные экзитполов.

В объединение входят партия «Комэйто» и Либерал-демократы, передаёт ТАСС .

Кандидаты борются за 124 из 245 мест в нижней палате парламента.

Ранее News.ru писал, что свыше 17 млн жителей Японии досрочно проголосовали на выборах в Палату советников (верхнюю палату парламента страны), которые проходят 21 июля. Показатель стал рекордным за всю историю организации подобных процедур. По сравнению с 2016 годом, когда в последний раз определялся состав палаты, эта цифра увеличилась на 1,08 млн человек.