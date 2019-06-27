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Силовики Индии ликвидировали не менее четырёх боевиков в штате Джамму и Кашмир в ходе зачистки местности от террористов. Столкновение произошло в округе Шопиан.

В настоящее время перестрелка продолжается. Индийские полицейские окружили боевиков, передаёт ТАСС. Ранее News.ru писал, что премьер-министр Пакистана Имран Хан написал письмо своему индийскому коллеге Нарендре Моди. В нём он сообщил,...