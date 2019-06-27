Правительство японской Осаки, где 28 и 29 июня должен состояться саммит G20, предупреждает о продолжении ливневых дождей, как минимум, до утра пятницы, 28 июня. Осадки обрушились на город в связи с приближением тайфуна «Сепат».
Тайфун движется на северо-восток со скоростью 45 километров в час. В префектуре Осака вплоть до рассвета ожидаются ливневые дожди, — цитирует сообщение на сайте правительства РИА Новости.
В связи с тайфуном возможны подтопления и оползни.
Как ранее писал News.ru, власти Осаки просили граждан быть осторожными в связи с риском возникновения штормов и гроз. Правительство призвало население мониторить данные о погодных условиях и проверять наличие предупреждений.