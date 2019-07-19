Авария произошла на 76-м километре магистрального газопровода Газли — Шымкент в Узбекистане. Вечером 20 июля на территории Шафирканского района Бухарской области случилось возгорание.
Пожарные быстро его локализовали. На месте происшествия уже идут аварийно-восстановительные работы, сообщает
Предварительной причиной пожара специалисты назвали разошедшийся шов газопровода. Из-за трения металла возникла искра, приведшая к возгоранию газа.
Транспортировка газа по трубопроводу должна возобновиться 23 июля.
Ранее News.ru сообщал, что газопровод в Сирии, соединяющий месторождение газа Аш-Шаер с перерабатывающим заводом Ибла в пригороде Хомса, выведен из строя в результате атаки боевиков. Специалисты пытаются его восстановить.