Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Авария произошла на 76-м километре магистрального газопровода Газли — Шымкент в Узбекистане. Вечером 20 июля на территории Шафирканского района Бухарской области случилось возгорание.

Пожарные быстро его локализовали. На месте происшествия уже идут аварийно-восстановительные работы, сообщает ТАСС.

Предварительной причиной пожара специалисты назвали разошедшийся шов газопровода. Из-за трения металла возникла искра, приведшая к возгоранию газа.

Транспортировка газа по трубопроводу должна возобновиться 23 июля.

Ранее News.ru сообщал, что газопровод в Сирии, соединяющий месторождение газа Аш-Шаер с перерабатывающим заводом Ибла в пригороде Хомса, выведен из строя в результате атаки боевиков. Специалисты пытаются его восстановить.

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