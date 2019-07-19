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Впервые с момента аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии открылся расположенный рядом пляж Китайзуми.

На территории новой общественной зоны будут проходить соревнования по сёрфингу, рассказал Масахиро Нишизава, участвовавший в работе над безопасностью побережья. Чтобы развеять вредные слухи [о радиации], мы попытались сделать этот пляж...