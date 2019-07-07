https://static.news.ru/photo/a8476c3a-a0a6-11e9-a8c7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Chaiwat Subprasom/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Таиланда обнаружили крупную партию героина, которая оценивается почти в $20 млн.

Четыре мешка с наркотиком общим весом 158 кг были найдены в кустах у дороги в провинции Ратчабури. О них полицейским сообщили жители близлежащего селения. Предполагается, что героин выбросили наркокурьеры, опасаясь, что его найдут во время досмотра на ближайшем КПП, сообщает издание Bangkok Post .

Ранее News.ru писал, что в Москве с начала 2019 года было изъято более 370 кг наркотиков. Кроме того, силовикам удалось пресечь около 50 каналов оптовой поставки запрещённых веществ.