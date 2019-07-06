Фото: Тимур Батыршин/РИА Новости

Военная прокуратура Азербайджана направила группы экспертов на место взрыва в одной из воинских частей страны. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ведомстве отметили, что дело находится под непосредственным контролем руководства, передаёт РИА Новости. Ранее News.ru писал, что взрыв прогремел в одной из воинских частей Азербайджана. В результате ЧП погибли двое...