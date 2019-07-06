Фото: Тимур Батыршин/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана начали задерживать участников несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алма-Ате. Протесты против властей республики организовало движение «Демократический выбор Казахстана».

С просьбой «не поддаваться на провокации» к гражданам страны обратился заместитель генерального прокурора Булат Дембаев.

Задержания проходят около торгового дома «Есиль» в столице страны и возле центрального стадиона Алма-Аты, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что одиночные пикеты в поддержку сестёр Хачатурян состоялись на Болотной площади столицы. Сотрудники правоохранительных органов задержали уже пятерых участников акций.

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