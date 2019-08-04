https://static.news.ru/photo/37152f36-b6b1-11e9-bdb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Geovien So/Global Look Press

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ при разгоне очередной демонстрации.

Инцидент произошёл у канцелярии центрального правительства КНР во время согласованной акции протеста против законопроекта об экстрадиции. Силовики прибегли к спецсредству в связи с тем, что протестующие вышли за пределы разрешённого маршрута и тем самым нарушили движение транспорта.

Участники акции, в свою очередь, забрасывали здание и стражей порядка яйцами и кирпичами, сообщает South China Morning Post .

Ранее News.ru писал, что власти Китая заявили о полной поддержке администрации Гонконга и призвали граждан не участвовать в насильственных действиях, подрывающих стабильность и процветание региона.