Полиция Гонконга применила слезоточивый газ при разгоне очередной демонстрации.
Инцидент произошёл у канцелярии центрального правительства КНР во время согласованной акции протеста против законопроекта об экстрадиции. Силовики прибегли к спецсредству в связи с тем, что протестующие вышли за пределы разрешённого маршрута и тем самым нарушили движение транспорта.
Участники акции, в свою очередь, забрасывали здание и стражей порядка яйцами и кирпичами, сообщает
Ранее News.ru писал, что власти Китая заявили о полной поддержке администрации Гонконга и призвали граждан не участвовать в насильственных действиях, подрывающих стабильность и процветание региона.