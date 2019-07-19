Полиция применила против участников массовой акции протеста в Гонконге слезоточивый газ.
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Акция была согласована с властями, но в ходе проведения шествия протестующие вышли далеко за пределы оговорённого маршрута. Они перекрыли движение транспорта по целому ряду улиц, возвели баррикады и оцепили штаб-квартиру полиции.
Кроме того, митингующие окружили офис центральных властей КНР. Здание забросали яйцами, разрисовали стены граффити и залили краской камеры видеонаблюдения.
Ранее News.ru писал, что полиция использовала перцовый газ и дубинки при разгоне демонстрации в пригороде Гонконга Шатин. Тогда пострадали 28 человек, включая 11 стражей порядка.