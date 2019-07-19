https://static.news.ru/photo/ff01373e-abca-11e9-a030-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vernon Yuen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция применила против участников массовой акции протеста в Гонконге слезоточивый газ.

Об этом сообщает Sky News .

Акция была согласована с властями, но в ходе проведения шествия протестующие вышли далеко за пределы оговорённого маршрута. Они перекрыли движение транспорта по целому ряду улиц, возвели баррикады и оцепили штаб-квартиру полиции.

Кроме того, митингующие окружили офис центральных властей КНР. Здание забросали яйцами, разрисовали стены граффити и залили краской камеры видеонаблюдения.

Ранее News.ru писал, что полиция использовала перцовый газ и дубинки при разгоне демонстрации в пригороде Гонконга Шатин. Тогда пострадали 28 человек, включая 11 стражей порядка.