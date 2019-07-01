Сотрудники полиции Гонконга вернули контроль над зданием Законодательного собрания города, которое заняли участники протестов. Участники акции успели нанести строению значительный материальный ущерб, в частности нарисовав на стенах граффити.
В настоящее время городским властям предстоит провести масштабную операцию по очистке помещений, передаёт «
Ранее News.ru писал, что слезоточивый газ применила полиция Гонконга против митингующих, собравшихся у Законодательного совета и оказывающих поддержку демонстрантам, находящимся внутри здания. Некоторые протестующие пытаются дать отпор силовикам.