https://static.news.ru/photo/e5c4b51e-9c31-11e9-896c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Geovien So/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники полиции Гонконга вернули контроль над зданием Законодательного собрания города, которое заняли участники протестов. Участники акции успели нанести строению значительный материальный ущерб, в частности нарисовав на стенах граффити.

В настоящее время городским властям предстоит провести масштабную операцию по очистке помещений, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что слезоточивый газ применила полиция Гонконга против митингующих, собравшихся у Законодательного совета и оказывающих поддержку демонстрантам, находящимся внутри здания. Некоторые протестующие пытаются дать отпор силовикам.