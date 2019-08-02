Гражданка России подверглась изнасилованию в Сухуме. По данным Службы государственной безопасности Абхазии, подозреваемый в совершении этого преступления был задержан.
Мужчина 2001 года рождения напал на девушку 31 июля 2019 года. Он изнасиловал и ограбил свою жертву.
Преступника удалось задержать в ходе оперативно-разыскных мероприятий в населённом пункте Сила Галского района. В операции участвовали сотрудники СГБ и МВД страны, а также ФСБ России, сообщается на
Ранее News.ru писал, что Высший суд Каталонии решил временно освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки в Барселоне. Предполагаемым преступникам запретили покидать территорию Испании, также у них изъяли паспорта.