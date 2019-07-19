https://static.news.ru/photo/d41ad7c0-abb9-11e9-977f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Евгений Агошков/ТАСС

Явка избирателей на выборах депутатов местных заксобраний провинций, городов, уездов и районов в КНДР составила 99,98%. Об этом заявили в Центризбиркоме страны.

В голосовании не приняли участие лишь те, кто находится в командировке за границей или работает на кораблях в море, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) .

Общее число избранных парламентариев неизвестно. На выборах в местные заксобрания, прошедших в 2015 году, получили мандаты 28 452 депутата.

На всех избирательных участках КНДР на голосование выставлена только одна кандидатура, и жители страны могут проголосовать либо за, либо против неё.

Как писал News.ru, по данным Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, засуха в КНДР оказала серьёзное негативное влияние на наиболее уязвимые группы населения страны. Отсутствие дождей привело к уменьшению ожидаемого объёма урожая вдвое.