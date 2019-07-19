https://static.news.ru/photo/88f93d7a-ab02-11e9-bba4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: jn1/Global Look Press

Впервые с момента аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии открылся расположенный рядом пляж Китайзуми.

На территории новой общественной зоны будут проходить соревнования по сёрфингу, рассказал Масахиро Нишизава, учувствовавший в работе над безопасностью побережья.

Чтобы развеять вредные слухи [о радиации] мы попытались сделать этот пляж одним из самых безопасных в Японии, — передаёт его слова Japan Times .

Кроме того, на пляже будут проходить волейбольные встречи.

К моменту открытия возле океана также построили общественный парк и волнолом.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, следствием которого стало цунами. Стихия обрушилась на АЭС «Фукусима-1», что привело к крупнейшей техногенной аварии подобного типа с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. На азиатской станции расплавилась активная зона реактора сразу на трёх энергоблоках.

Как писал News.ru, по информации Национального полицейского агентства, в результате стихийного бедствия в 2011 году погибли свыше 15 тыс. человек и более двух тысяч до сих пор числятся пропавшими без вести.