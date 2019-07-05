https://static.news.ru/photo/5062c314-9f2c-11e9-afce-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Velar Grant/Global Look Press

Власти камбоджийской столицы Пномпеня сообщили о завершении строительства специального крыла тюрьмы Прей Сар. В здании будут расположены камеры повышенного комфорта, предназначенные для состоятельных заключённых.

Помещения большего размера, чем в обычных камбоджийских тюрьмах, разделены на четыре категории: для одного, двух, трёх и четырёх преступников. В стандартной камере на 30 кв.м могут содержаться более 30 человек.

Строительством занимается частная компания, которая будет оператором пенитенциарного заведения на 45 лет, после чего передаст его государству. Она же будет устанавливать цены на камеры.

Решение о строительстве нового крыла Прей Сар было принято в 2016 году. Целью проекта является предоставление заключённым возможности отбывать срок в более комфортабельных условиях, а также создать дополнительный источник дохода для государства, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что судьи в Архангельской области стали чаще привлекать заключённых местных тюрем к административной ответственности за татуировки. Осуждённые наносят на тело нацистскую символику, публичная демонстрация которой запрещена.