https://static.news.ru/photo/fdad1f64-abd0-11e9-81ad-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Lyu Xiaowei/Xinhua/Global Look Press

Вандализм митингующих в отношении здания канцелярии китайского правительства в Гонконге — это открытый вызов авторитету центральных властей. В Пекине призвали силовиков специального административного района принимать необходимые меры для обеспечения безопасности.

Эти действия открыто бросают вызов авторитету центрального правительства и затрагивают суть принципа «одна страна, две системы», что является абсолютно неприемлемым, — приводит заявление канцелярии по делам Гонконга и Макао при Госсовете КНР РИА Новости .

Акция протеста началась в Гонконге 21 июля 2019 года. Митинг согласован с властями, но в ходе проведения шествия несогласные вышли далеко за пределы оговорённого маршрута. Они перекрыли движение транспорта по целому ряду улиц, возвели баррикады и оцепили штаб-квартиру полиции.

Кроме того, митингующие окружили офис центральных властей КНР. Здание забросали яйцами, разрисовали стены граффити и залили краской камеры видеонаблюдения.

Ранее News.ru писал, что полиция использовала перцовый газ и дубинки при разгоне демонстрации в пригороде Гонконга Шатин. Тогда пострадали 28 человек, включая 11 стражей порядка.