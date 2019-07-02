Фото: Liau Chung-ren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Канцелярия по делам Гонконга при Госсовете КНР обнародовала заявление, осуждающее действия протестующих, устроивших погром в здании Законодательного собрания.

Происходившее попрало верховенство закона, подорвало общественный порядок, причинило ущерб коренным интересам Гонконга и стало вызовом принципу «Одна страна — две системы», цитирует документ РИА Новости.

Как писал News.ru ранее, сотрудники полиции Гонконга вернули контроль над зданием Законодательного собрания города, которое заняли участники протестов. Участники акции успели нанести строению значительный материальный ущерб, в частности нарисовав на стенах граффити. В настоящее время городским властям предстоит провести масштабную операцию по очистке помещений.

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