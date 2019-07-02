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Китайские производители начали принимать предзаказы на термокружку, похожую на ёмкость, из которой пил российский президент Владимир Путин во время саммита G20 в Осаке.

Сотни интернет-магазинов добавили соответствующий товар в свой ассортимент, сообщает Global Times. Копия путинской кружки находится на предпродажной подготовке, которая будет завершена ​​через две недели, — говорится в одном из рекламных...