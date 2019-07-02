Канцелярия по делам Гонконга при Госсовете КНР обнародовала заявление, осуждающее действия протестующих, устроивших погром в здании Законодательного собрания.
Происходившее попрало верховенство закона, подорвало общественный порядок, причинило ущерб коренным интересам Гонконга и стало вызовом принципу «Одна страна — две системы», цитирует документ
Как писал News.ru ранее, сотрудники полиции Гонконга вернули контроль над зданием Законодательного собрания города, которое заняли участники протестов. Участники акции успели нанести строению значительный материальный ущерб, в частности нарисовав на стенах граффити. В настоящее время городским властям предстоит провести масштабную операцию по очистке помещений.