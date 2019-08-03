https://static.news.ru/photo/27c65f82-b602-11e9-95b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Четыре конкурса Армейских международных игр — «Суворовский натиск», «Чистое небо», «Безопасная среда» и «Мастер-оружейник» — стартовали в Китае. Церемонию открытия посетили более 20 тысяч зрителей.

На месте проведения конкурсов развёрнута выставка вооружения и военной техники Сухопутных войск армии Китая. В частности, представлены боевые машины пехоты Type 04A и Type 92B, танки Type 88A и Type 96, БТР Type 92A, а также 100-мм колёсные самоходные противотанковые орудия PTL02 и штурмовые бронеавтомобили CTJ02.

В праздничной программе приняли участие творческие коллективы из Китая, Монголии, Казахстана, России и других стран, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей Армейских международных игр, стартовавших 3 августа в Подмосковье. По словам главы государства, мероприятие вносит неоценимый вклад в укрепление партнёрских связей между государствами.